السبسي يحذر حكومة الشاهد من عدم تخفيض الأسعار في رمضان

حذر الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، حكومة يوسف الشاهد، من عدم تنفيذ وعودها بتخفيض الأسعار خلال شهر رمضان، لاسيما في ظل تصاعد الغضب الشعبي بشكل لافت، في الآونة الأخيرة، بفعل رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية.

وعبر الرئيس التونسي، في كلمة متلفزة توجه بها إلى التونسيين بمناسبة حلول شهر رمضان، عن أمله في أن تنفذ الحكومة وعودها التي سبق أن أطلقتها بتخفيض الأسعار خلال الشهر الكريم.

واعتبر السبسي أن نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك، والخيام الكبيرة التي تم تركيزها في العديد من المدن والمناطق لبيع المنتجات بأسعار معقولة، لا تحل المشكلة، لكنها تساهم في التخفيف من الوطأة، حسب تعبيره.

وكان رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أطلق خارطة طريق، أكد فيها أن الأولوية فيها ستكون لمحاربة غلاء المعيشة.