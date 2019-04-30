أزمة ”نداء تونس“ تتصاعد.. نجل السبسي يطرد 4 قياديين من الحزب

قرر المكتب السياسي لحركة ”نداء تونس”، مساء الثلاثاء، طرد كلا من أنس حطاب وسفيان طوبال وعادل الجربوعي وعبد العزيز القطي، و ذلك في خطوة من شأنها تأجيج الأزمة المحتدمة بالحزب.

و جاء ذلك، ”على خلفية ما ألحقه القياديون الأربعة من أضرار جسيمة بسمعة ومصالح الحزب والخروج عن مبادئه وقيامهم بأعمال تخريبية ضدّ الحزب تؤيّد خصومه وتألّب الرأي العام والوطني والدولي ضدّه“، وفق نص البيان الذي وقعه نجل الرئيس التونسي، حافظ قائد السبسي وعدد من المنتمين إلى صفه.

وأضاف البيان، أنه تقرر توجيه تنبيه بهذا القرار إلى البرلمان التونسي، لاعتبار النواب المطرودين خارج الكتلة البرلمانية لحزب حركة نداء تونس.

يذكر أن المكتب السياسي لحركة نداء تونس، كان قرر تجميد عضوية حافظ قائد السبسي وإحالته على لجنة النظام الوطنية للحزب وذلك بسبب ما اعتبره “إضرارا بسمعة ومصالح الحزب والخروج عن مبادئه والقيام بأي عمل يضر الحزب أو يؤيد خصومه عليه“.