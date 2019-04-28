العراق يبحث مع السعودية تسيير خط طيران للنجف‎

بحث مسؤولون في سلطات الطيران العراقية، ووفد من سلطة الطيران المدني السعودية، اليوم الأحد، افتتاح خط جديد إلى مطار النجف الدولي جنوبي العراق.

وخلال وقت سابق، من اليوم، وصل الوفد السعودي، إلى محافظة النجف ذات الغالبية الشيعية، لبحث افتتاح الخط.

وقال مراد جميل من قسم تشريفات مطار النجف، إن ”الوفد دخل اجتماعًا مغلقًا حال وصوله مع مسؤولين عراقيين، في إدارة مطار النجف إلى جانب مسؤولين من الحكومة الاتحادية“.

ولم ترشح حتى اللحظة (12:35 تغ)، أي تفاصيل من الاجتماع المشترك، أو تعقيب من الجانب السعودي.

وكانت الحكومتان العراقية والسعودية وقعتا في الـ17 من الشهر الجاري، لأول مرة منذ عقود، على 13 اتفاقية في مجالات الطاقة والنفط والاستثمار والزراعة.

واستأنفت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بعد 25 عامًا من انقطاعها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وبعد عقود من التوتر بدأت العلاقات تتحسن، عقب زيارة لبغداد في الـ 25 من فبراير/ شباط 2017، قام بها وزير الخارجية السعودي آنذاك، عادل الجبير.