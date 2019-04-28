ارتفاع فائض تجارة السعودية بنسبة 6.5% في أول شهرين من 2019‎

صعد فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 6.5% على أساس سنوي، في أول شهرين من 2019.

وحسب مسح للأناضول، استنادًا إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، الأحد، بلغ فائض الميزان التجاري 22.5 مليار دولار.

وكان فائض الميزان التجاري للسعودية بلغ خلال الفترة المناظرة من 2018، نحو 21.1 مليار دولار.

وتراجعت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 0.5%، إلى 43.1 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات 7.2%، إلى 20.6 مليار دولار.

وارتفعت قيمة الصادرات النفطية للسعودية خلال الفترة المذكورة، بنسبة 0.3%، إلى 33.6 مليار دولار.

وارتفع الفائض التجاري السلعي (النفطي وغير النفطي) للسعودية خلال 2018، بنسبة 87.5%، إلى 159.3 مليار دولار، مقارنة مع 85 مليار دولار في 2017.