الفيضانات تُوقف 4 مصانع للبتروكيماويات في إيران

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الفيضانات الشديدة التي ضربت العديد من المدن في إيران على مدى الأسبوعين الماضيين، أوقفت 4 مصانع للبتروكيماويات.

ونقل الصحفي الإيراني المعارض ”علي جوانمرد“ الذي يعمل في قسم اللغة الفارسية لإذاعة ”صوت أمريكا“، عن مسؤولين في مصانع البتروكيماويات قولهم إن ”مصنع مدينة سنندج، ومهاباد، وكرمنشاة، وإيلام، توقفت منذ 9 أيام بسبب الفيضانات“.

وأضاف المسؤولون أن ”المصانع التي أغلقت في المدن الأربعة منذ 9 أيام ليس من الواضح متى ستبدأ العمل“، مؤكدين أن ”الأضرار التي لحقت بأنابيب الغاز في مناطق الفيضانات تسببت بشلل في مصانع البتروكيماويات“.

ومنذ 19 من مارس/آذار الماضي، اجتاحت الفيضانات العديد من المحافظات الإيرانية في جنوب، وغرب، وشمال البلاد. ووفقًا للتقارير الواردة، اجتاحت الفيضانات 27 محافظة من أصل 31 محافظة، وأوقعت 77 قتيلًا.