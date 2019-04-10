بعد أن أجلت 60 ألف شخص.. إيران تحذر من فيضانات جديدة بالأهواز

حذرت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، من موجة فيضانات جديدة ستضرب مدينة الأهواز عاصمة محافظة خوزستان العربية جنوب البلاد، خلال اليومين المقبلين، فيما قامت بإجلاء 60 ألف شخص من منازلهم.

وقال حاكم محافظة خوزستان، غلام رضا شريعتي، لوكالة أنباء ”تسنيم“ المحلية، إن ”السلطات الحكومية بالمحافظة أمرت بنقل 60 ألف شخص من سكان الأهواز“، مشيرًا إلى وجود عشرات الآلاف من سكان الأهواز يعيشون في مناطق معرضة لخطر الفيضانات.

بدوره، ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي ”أنه صدر الأمر في خمس مدن جنوبية في الأهواز بضرورة إخلائها وإن هناك ما بين 60 و70 ألف نسمة في هذه المناطق معرضون لخطر الفيضانات“.

ويبلغ عدد سكان الأهواز أكثر من مليون ونصف المليون، وفي يوم الإثنين الماضي، أصدرت سلطات الأهواز مرسومًا يأمر بتفريغ أحد مستشفيات الأهواز لأسباب مماثلة.

بدوره، قال ممثل مدينة الأهواز بالبرلمان الإيراني ”جواد كاظمي نسب“، الأربعاء، إن أهالي المناطق التي غمرتها السيول في هذه الأهواز يعيشون في الغابات ولا يعرفون أين يذهبون، مؤكدًا أن ”الناس تقضي أيامًا في الغابات ولا توجد مرافق صحية، بما في ذلك الخدمات الصحية، وهناك مشاكل في الأمن الغذائي“.

وأعلن أمس المتحدث باسم خدمات الطوارئ في إيران مجتبى خالدي لوكالة الأنباء الإيرانية، أن عدد قتلى الفيضانات في إيران بلغ 77 شخصًا.

وأخبرت الحكومة المواطنين، وخاصة المزارعين المتضررين من الفيضانات، أنه سيتم تعويض جميع الخسائر.