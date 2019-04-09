صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد مصر 5.5% في 2019

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن ينمو الاقتصاد المصري 5.5 % هذا العام، دون تغيير عن توقعاته في أكتوبر/ تشرين الأول، و5.9 % في 2020.

وفي تقريره لتوقعات الاقتصاد العالمي، رفع الصندوق توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين في 2019 إلى 14.5 % من 14%، وتوقع تراجعًا إلى 12.3 % في 2020.

ونما الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5.3 % العام الماضي، حينما كان التضخم 20.9 %.

ويتوقع صندوق النقد أن يصل عجز ميزان المعاملات الجارية هذا العام إلى 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، مثلما كان في 2018، ودون تغيير عن توقعات الصندوق في أكتوبر/ تشرين الأول.

ووقعت مصر برنامج قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد أواخر 2016، مع سعيها لاستعادة المستثمرين الأجانب الذين نزحوا بعد انتفاضة 2011.

وفرضت الحكومة إصلاحات صارمة، من بينها خفض حاد في قيمة العملة، وتخفيضات كبيرة في دعم الطاقة، إضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ليواجه الكثيرون من بين نحو 100 مليون مصري صعوبات في توفير ضرورات الحياة.

وستلغي مصر باقي الدعم عن معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو/ حزيران، حسبما أبلغت صندوق النقد في خطاب في يناير/ كانون الثاني، نشره الصندوق، يوم السبت، في إطار مراجعة لبرنامج القرض.