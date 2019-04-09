الداخلية المصرية تعلن مقتل وإصابة 33 شخصًا بهجوم انتحاري في سيناء

أعلنت وزارة الداخلية في مصر، يوم الثلاثاء، سقوط 7 ضحايا بينهم شرطيين ومدنيين وإصابة 26 شخصَا آخرين، بتفجير انتحاري نفسه داخل السوق التجاري بمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء.

وقال بيان صادر عن الوزارة إنه ”وأثناء قيام قوة أمنية بإجراء عملية تمشيط بمنطقة السوق بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد، قام شخص انتحاري يبلغ من العمر حوالي 15 عامًا بتفجير نفسه بالقرب من القوة الأمنية“.

وذكر البيان أن التفجير الانتحاري“ أسفر عن استشهاد ضابطين وفردي شرطة فضلًا عن استشهاد ثلاثة مواطنين أحدهم طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، بالإضافة إلى إصابة عدد 26 من المواطنين، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج“.

وقالت مصادر في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إن من بين الضحايا، رئيس مباحث الشيخ زويد المقدم شريف الصياد، ومجند يدعى محمود عابد عبد السلام“.

وتشهد شمال سيناء، حالة من التوتر الأمني بين الحين والآخر تزامنًا مع عملية الجيش المصري بمعاونة وزارة الداخلية للقضاء على العناصر التكفيرية والإرهابية التي انتشرت فيها، وتنفذ عمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة ورجال الجيش والشرطة منذ إسقاط نظام حكم جماعة الإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسي في ثورة 30 حزيران / يونيو 2013.