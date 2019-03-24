آل جابر: أكثر من 2 مليار دولار أمريكي إجمالي ما قدمته السعودية لليمن في 2018

قال السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ”إن المملكة دعمت البنك المركزي اليمني بـ 2.2 مليار دولار في 2018، إضافة إلى مليار دولار أمريكي تم إيداعه سابقًا، بهدف دعم الاقتصاد اليمني وتوفير الاعتمادات البنكية لشراء السلع الغذائية للشعب اليمني“.

ولفت آل جابر، في لقاء جمعه اليوم الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، بمحافظ البنك المركزي اليمني الجديد حافظ معياد، إلى أن ”المملكة ما زالت حتى اليوم تقوم بمنح الاعتمادات البنكية لاستيراد السلع الغذائية الأساسية (القمح، الرز، السكر، حليب الأطفال وزيت الطعام) لدعم جميع اليمنيين دون استثناء“.

وأكد آل جابر على أن ”قيمة الدعم السعودي وصل إلى أكثر من 805 ملايين دولار أمريكي“.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، بحث الطرفان الوضع الاقتصادي في اليمن إجمالًا، والدعم الذي تقدمه المملكة لليمن، فضلًا عن أنهما استعرضا خطة البنك المركزي اليمني، وسبل تحسين بيئة عمل قطاع الصرافة وبشفافية، بما يخدم الاقتصاد اليمني ويعزز من استقراره.

وأوضح آل جابر، بأن ”تأثير الوديعة السعودية على الاقتصاد اليمني انعكس على سعر الصرف للريال اليمني أمام الدولار الأمريكي، ما ساعد في استقرار الاقتصاد اليمني، وإيقاف تدهور العملة اليمنية“.

وثمّن السفير السعودي لدى اليمن، حرص الحكومة اليمنية على الاستمرار في صرف مرتبات الموظفين، داعيًا ”المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، تقديم المساعدات المالية لليمن عبر البنك المركزي اليمني، لما له الأثر على تعزيز قيمة الريال اليمني، والمحافظة على استقرار الاقتصاد في اليمن“.

يُشار إلى أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أصدر مساء الأربعاء الماضي، قرارًا قضى بتعيين حافظ معياد محافظًا للبنك المركزي اليمني، خلفًا لسلفه محمد زمام.