التضخم السنوي في السودان يصعد بنسبة 44.29% في فبراير

عاودت معدلات التضخم السنوي في السودان صعودها بنسبة 44.29% خلال شباط/فبراير الماضي، بعد تراجعه إلى 43.45% في كانون الثاني /يناير، السابق له.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء السوداني في بيان، يوم الأربعاء، إن معدل التضخم الشهري صعد بنسبة 1.93% مقارنة مع كانون الثاني /يناير 2019.

وأرجع الإحصاء السوداني الارتفاع، إلى صعود مجموعة الأغذية والمشروبات، وتشمل اللحوم والخبز واللبن.

وفي كانون الثاني /يناير الماضي، أصدر مجلس الوزراء السوداني اتفاقًا يقضي بزيادة أجور العاملين بالدولة وقعه مع اتحاد عام نقابات عمال السودان.

وبلغت الزيادة 500 جنيه (10.5 دولار) كحد أدنى، و2500 جنيه كحد أعلى (52.6 دولار) شهريًا.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في السودان 425 جنيهًا (قرابة 9 دولارات) ولم تتم زيادته منذ 2013.

ويشهد السودان منذ 19 كانون الأول / ديسمبر الماضي، احتجاجات شعبية منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلًا، وفق آخر إحصاء حكومي.