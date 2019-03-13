أعلن رئيس الوزراء السوداني محمد طاهر أيلا، الأربعاء، تشكيل حكومة جديدة، غالبية وزرائها من الحكومة السابقة، دون حدوث تغييرات جذرية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الخرطوم.

وتم تكليف بشارة جمعة أرور وزيرًا للداخلية، والدرديري محمد أحمد وزيرًا للخارجية، وحسن إسماعيل وزيرا للإعلام والاتصالات، وحامد ممتاز وزيرا للتجارة، وفضل عبد الله فضل وزيرا لرئاسة الجمهورية، وأحمد سعر عمر وزيرا لرئاسة مجلس الوزراء.

وعين الرئيس السوداني عمر البشير، محمد طاهر إيلا، والي ولاية الجزيرة، رئيسًا للوزراء في الـ23 من فبراير الماضي.

وكان البشير قد قال، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، إنه سيؤيد إيلا في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، إذا قرر الترشح.