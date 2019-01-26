للمرة الأولى.. الصادرات الفلسطينية تتجاوز المليار دولار

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، إن الصادرات الفلسطينية تجاوزت المليار دولار، للمرة الأولى، لتصل إلى أكثر من 80 دولة حول العالم، مؤكدًا أن جودة المنتج الوطني مكّنته من كسب ثقة المستهلكين في العديد من الدول التي تصدر لها فلسطين.

وأضاف الحمد الله، في كلمة له أثناء افتتاح شركة فلسطينية في مدينة طولكرم: “الحكومة الفلسطينية تمكنت من زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية داخل دولتنا إلى 3.4 مليار دولار، ولم يكن هذا ليتحقق لولا تكامل جهود القطاعين العام والخاص، وبعمل الجهات الرقابية، وتفاني عمال فلسطين ومزارعيها وسواعدها وخبراتها الوطنية”.

وتابع الحمد الله: “الصناعات الفلسطينية انتزعت ثقة ورضا المستهلك الفلسطيني وأصبحت الجزء الأكبر من سلته الشرائية؛ نتيجة لتكاتف جميع جهود التطوير والتحسين والرقابة للخروج بمنتجات فلسطينية ترقى إلى المعايير العالمية والطموح الفلسطيني، هذا الطموح الذي لن يكسره الحصار والعزلة التي يريدها لنا الاحتلال الإسرائيلي”.

وأشار الحمد الله إلى أن: “تطور الاقتصاد الفلسطيني يأتي في وقت تواصل فيه إسرائيل استباحة الأرض والموارد وهدم البيوت والمنشآت، وتلتف مستوطناتها حول أرضنا وتقطع أوصالها، وتعيق وصولنا إلى الموارد واستغلالها في المناطق المسماة (ج)، وتحكم حصارها على قطاع غزة، وتخنق القدس وتستهدف مؤسساتها وبناها، وتحاول إخلاء أهلها قسرًا، في محاولة لعزلها واقتلاع هويتها وتاريخها”.

وقال الحمد الله: إن “الخروقات الإسرائيلية تأتي لمنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا وذات سيادة على أرضها ومواردها، وتقويض جهودنا في بناء اقتصاد فلسطيني موحد ومستقل ومنافس، ونتيجة للدعم الأمريكي السياسي والقانوني والمالي لدولة الاحتلال، وللقرارات المعادية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية تجاه الحقوق الفلسطينية المشروعة”.