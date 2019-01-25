الذهب يرتفع بفعل إغلاق الحكومة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وسط مخاوف من إغلاق طويل للحكومة الأمريكية، في الوقت الذي يتباطأ فيه الاقتصاد العالمي بالفعل، بينما تترقب الأسواق أيضًا مباحثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين من المقرر أن تُجرى الأسبوع المقبل.

وزاد الذهب 0.2% في التعاملات الفورية إلى 1282.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0539 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة مماثلة إلى 1281.80 دولار للأوقية.

ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء الأثر الاقتصادي لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، والذي دخل الآن يومه الرابع والثلاثين.

في غضون ذلك، هبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات 0.2%.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 1320.50 دولار للأوقية اليوم الجمعة.

وكان المعدن بلغ مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 1434.50 دولار للأوقية الأسبوع الماضي بفعل نقص المعروض وارتفاع الطلب.

وتماسكت الفضة عند 15.32 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1% مسجلًا 802 دولار للأوقية.