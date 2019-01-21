عبد المهدي: نصف المشاريع الكبيرة في العراق “متلكئة”

قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، إن نصف المشاريع الكبيرة في بلاده “متلكئة”، لكنه أكد أن بالإمكان حل “المشكلة”.

ونقلت وكالة “بغداد اليوم”، وصحف العراق عن المهدي، قوله خلال زيارة لمدينة البصرة الجنوبية، أمس الأحد، إن “معظم المشاريع الكبيرة في البلاد متلكئة لأسباب كثيرة، لكن أعتقد أن الأسباب التي تعترض هذه المشاريع شكلية ويمكن تجاوزها، وسيكون العراق بخير إذا تمكنا من تحريك نصف المشاريع المتلكئة”.

ولم يحدد المهدي تلك المشاريع أو أسباب توقفها، لكن مسؤولًا عراقيًّا، كشف أخيرًا أن “عددًا كبيرًا من المشاريع في العراق، الذي يملك خامس أكبر احتياطي نفط في العالم، لم يتم إكمالها أو تم تجميدها نتيجة الفساد وسوء الإدارة”.

وذكر المستشار الرئاسي لشؤون الاستثمار، ثائر الفيلي، أن آلاف المشاريع تم ترسيتها على مقاولين غير مؤهلين؛ ما أدى إلى خسائر تزيد على 200 مليار دولار.