تظاهرة في طهران إثر ارتفاع أسعار السيارات (فيديو)

نظّم عدد من وكلاء الشركات الإيرانية لصناعة السيارات، اليوم الأربعاء، تظاهرة احتجاجية أمام مبنى وزارة الصناعة في العاصمة طهران؛ احتجاجًا على ارتفاع أسعار السيارات بسبب العقوبات الأمريكية.

وهتف المنظمون للتظاهرة ضد وزير الصناعة رضا رحماني، الذي تسلم منصبه على خلفية استقالة الوزير السابق محمد شريعتمداي في أواخر أكتوبر الماضي.

واکنش وزیر صنعت به اعتراض برخی خریداران خودرو: خودروهایی که پیش از این با قیمت قطعی پیش‌فروش شده‌اند، مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شوند امروز برخی از خریداران خودرو در اعتراض به برخی شرایط تحویل خودرو مقابل وزارت صنعت اعتراض کردندhttps://t.co/VBfFxKXs7T pic.twitter.com/qvADRULWCz — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 16, 2019

وطالب المتظاهرون المحتجون بتسليمهم سياراتهم التي سجلوا على شرائها ودفعوا جميع أموالها قبل العقوبات الأمريكية.

وفي سياق متصل، تعهد وزير الصناعة “رضا رحماني”، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة “إيسنا”، بتسليم السيارات التي بيعت في وقت سابق بأسعار نهائية للمشترين بنفس السعر.

وشهدت صناعة السيارات في إيران تراجعًا كبيرًا نتيجة ارتفاع الأسعار على خلفية العقوبات الأمريكية، فيما انسحب العديد من الشركات الأجنبية خوفًا من تلك العقوبات، من بينها رينو الفرنسية، ومازدا اليابان، وهونداي الكورية الجنوبية التي تعد من بين مصنعي السيارات الذين انسحبوا من السوق الإيرانية.