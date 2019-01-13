هروب أكثر من 20 مليار دولار من إيران بسبب العقوبات الأمريكية

كشف مسؤول إيراني، اليوم الأحد، عن سحب وخروج أكثر من 20 مليار دولار من رأس المال الإيراني للخارج، جرّاء العقوبات الأمريكية والأزمة الاقتصادية التي تشهدها إيران منذ العام الماضي.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، محمد رضا بور إبراهيمي، لوكالة أنباء “خبر أون لاين”، إنه “في ظل الأزمة الاقتصادية والعقوبات تم سحب أكثر من 20 مليار دولار من الأموال إلى خارج إيران”، مرجعًا ذلك إلى فشل سياسات البنك المركزي الإيراني.

وأضاف إبراهيمي: “تشير تقديراتنا إلى خروج ما قيمته 20 مليار دولار من العملات الأجنبية من إيران، وحتى بعض الإحصائيات تظهر أكثر من ذلك”.

وأعلن إبراهيمي تأييده لقرار البنك المركزي الإيراني، الذي كشف عنه الأسبوع الماضي، بحذف أربعة أصفار من العملة المحلية بهدف الحفاظ على قدرتها الشرائية أمام العملات الأجنبية.