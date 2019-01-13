صحيفة: البيت الأبيض طلب من البنتاغون وضع خيارات لضرب إيران

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الأحد، أن فريق الأمن القومي بالبيت الأبيض طلب من وزارة الدفاع (البنتاغون) تزويده بخيارات بشأن ضرب إيران.

جاء ذلك، بعد قيام مجموعة من المتشددين المتحالفين مع إيران بإطلاق قذائف “مورتر” على منطقة ببغداد تقع بها السفارة الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة نقلًا عن مسؤولين حاليين وسابقين أن الطلب الذي قدمه مجلس الأمن القومي برئاسة جون بولتون أثار قلقًا عميقًا بين مسؤولي البنتاغون ووزارة الخارجية.

واستجاب البنتاجون للطلب، لكن لم يعرف ما إذا كانت الخيارات بشأن ضرب إيران قدمت أيضًا إلى البيت الأبيض، أو أن الرئيس دونالد ترامب علم بشأنها.

وقالت الصحيفة إن قرار البحث عن خيارات لضرب إيران كان مدفوعًا بحادث وقع في سبتمبر، وشهد إطلاق ثلاث قذائف “مورتر” على المنطقة الدبلوماسية في بغداد.

وسقطت القذائف في أرض فضاء، ولم تسفر عن أي إصابات.

ولم يعلق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حين سأله صحفيون عن الخبر، ورفضت متحدثة باسم وزارة الخارجية التعليق.

ولم يعلق أيضًا المتحدث باسم البنتاغون حتى الآن، ولم يتسنَ بعد الوصول لمسؤولين بالبيت الأبيض أو مجلس الأمن القومي للتعليق.

لكن الصحيفة نقلت عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي قوله: “نواصل مراجعة وضع أفرادنا عقب محاولات هجوم على سفارتنا في بغداد وقنصليتنا في البصرة، وسوف ندرس مجموعة واسعة من الخيارات للحفاظ على سلامتهم ومصالحنا”.