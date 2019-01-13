نقل إدارة شركة الاتصالات اليمنية إلى عدن

أصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية لطفي باشريف، قراراً قضى بنقل إدارة الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) إلى العاصمة المؤقتة للبلاد عدن.

وأشارت المادة الثانية من القرار إلى تولي الجهات ذات العلاقة اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير والتسهيلات اللازمة لتنفيذ القرار، والعمل به منذ تاريخ صدوره.

ويرجع تاريخ صدور القرار إلى اليوم الثاني من العام الميلادي الجديد، إلا أنه لم ينشر في وسائل الإعلام الرسمية حينها، وتم تسريب صورة من القرار في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، عبر ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية.

واستطاعت الشرعية اليمنية، بداية شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، توفير خدمة الانترنت بعيداً عن شركة (يمن نت) التي تُسيطر عليها مليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء، من خلال تأسيس مشغل انترنت بتقنية 4G، يحمل اسم شركة عدن نت.

وقال مدير شركة (عدن نت) منصور الوليدي، في حوار سابق مع “إرم نيوز” إنه يوجد لدى الشركة “مشروع باسم “بوابة عدن الدولية”، وهو مشروع اتصالات دولية أي (صفر دولي)، يخرج من عدن”، لافتاً إلى أن: “هذا المشروع تم إنجازه، ويتبقى تفعيله فقط، بربط الشركات المشغلة للهاتف النقال عبره”.

وأضاف الوليدي: “وأيضاً هناك مشروع أخر عملناه، وهو ربط دولي محلي بذات الوقت، نربط به عدن بمنفذ الوديعة -الرابط بريّاً بين اليمن والسعودية-“، موضحاً: “لأنه يجب أن يكون هناك منفذ بري لحماية الاتصالات الدولية، حتى لا نكون معتمدين على لنك واحد فقط بالكابل البحري”.