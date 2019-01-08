البحرين تجذب استثمارات أجنبية بـ 833 مليون دولار في 2018

قال مجلس التنمية الاقتصادية البحريني(حكومي)، الثلاثاء، إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى المملكة خلال 2018، بلغ 314 مليون دينار (832.8 مليون دولار).

وأضاف المجلس، في بيان، أن الاستثمارات الجديدة تركزت في 92 شركة أجنبية، بقطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية، والسياحة والعقارات.

وشملت القطاعات أيضًا؛ التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والخدمات المالية، حسب البيان.

وتوقع البيان أن تساهم الاستثمارات في خلق أكثر من 4700 فرصة عمل بالمملكة على مدى الثلاث سنوات القادمة، كما ستدعم آلافًا من الوظائف غير المباشرة.

وتزيد الاستثمارات الجديدة بنسبة 13.7% عن المحققة في 2017، والبالغة 276 مليون دينار (733 مليون دولار)، وفق حسابات وكالة الأناضول.

ومجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، يشكل هيئة حكومية نشطة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، ويركز المجلس على قطاعات اقتصادية مستهدفة، تشكل ميزة تنافسية للمملكة.

والبحرين تعتبر الأقل إنتاجًا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميًا.