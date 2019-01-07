“مصدر” تسعى لمضاعفة إنتاجها من الطاقة المتجددة بمشروعات في آسيا والأمريكيتين

قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، إن الشركة تخطط لمضاعفة طاقتها من الطاقة المتجددة في 5 سنوات بمشروعات جديدة في آسيا والأمريكيتين.

واستثمرت “مصدر”، المملوكة بالكامل لـ “مبادلة” للتنمية في أبوظبي، حتى الآن 8.5 مليار دولار لتشييد مشروعات طاقة متجددة بطاقة أربع غيغاوات في دولة الإمارات وبريطانيا وسيشيل وإسبانيا والشرق الأوسط.

وقال الرئيس التنفيذي محمد جميل الرمحي: “نحن شركة تنمو، سنضاعف طاقتنا في خمس سنوات أو أقل، نحن نتابع الفرص عالميًا، وسوف ندخل أماكن جديدة في آسيا والأمريكيتين”.

وتريد أبوظبي، مثل دول الخليج الأخرى المنتجة للنفط، تقليص الاعتماد على الخام، حيث دشنت السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، خطة للطاقة المتجددة بتكلفة 50 مليار دولار.

وقال الرمحي، إن الشركة ستتقدم بعروض لمشروعات طاقة شمسية وطاقة الرياح في المملكة في حديثه قبل القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تقام في أبوظبي في الفترة من 14 إلى 17 يناير/ كانون الثاني.

والشركة التي تأسست قبل 12 عامًا، من المرشحين المفضلين لأول مشروع لمزرعة رياح في السعودية في دومة الجندل في منطقة الجوف الشمالية وتبلغ طاقته 400 ميجاوات.