بنك “أبوظبي الأول” يعتزم رد رسوم للعملاء خصمت بـ”الخطأ”

أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنه يعكف على رد رسوم للعملاء جرى خصمها عن طريق الخطأ من حساباتهم بقيمة 175 درهمًا (47.7 دولار).

وشكا عملاء البنك على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الأخيرة من خصم الرسوم منهم دون أن يتلقوا تفسيرًا واضحًا.

وقال البنك ردًا على شكوى أحد العملاء على فيسبوك: “نواجه حاليًا مشكلة في النظام جرى فيها خصم مبلغ فائدة مدينة بقيمة 175 (درهمًا) من حسابك، يعكف الفريق المعني حاليًا على المسألة لحلها في أقرب وقت ممكن وإعادة الرسوم”.

وتأسس بنك أبوظبي الأول في 2017 نتيجة اندماج أكبر بنكين في أبوظبي.