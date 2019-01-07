مسؤول إيراني: العراق أوقف منح تأشيرات لعمالنا

قال مسؤول إيراني، إن السلطات العراقية، أوقفت منح تأشيرات عمل للإيرانيين، الذين تزايد توافدهم على المحافظات العراقية في الآونة الأخيرة للبحث عن فرص عمل في ظل انهيار الأوضاع الاقتصادية في إيران.

ونقلت صحيفة “اقتصاد أون لاين” الإلكترونية الإيرانية، عن حاكم محافظة كردستان غربي إيران، بهمن مرادنيا قوله إن “العراق لم يعد يقدم تأشيرات دخول للعمال الإيرانيين”.

وأضاف مرادنيا خلال اجتماع لمجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، مساء الأحد: “منذ أن أوقف العراق إصدار تأشيرات عمل للإيرانيين، انخفض عدد العمال الإيرانيين في العراق من 20 ألفًا إلى 5 آلاف عامل”.

ولم يقدم محافظ كردستان بهمن مرادنيا أي تفاصيل أخرى عن أسباب رفض السلطات العراقية منح تأشيرة دخول للعمال الإيرانيين.