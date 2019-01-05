مركز إيراني يتوقع تراجع اقتصاد البلاد 5% في 2019

توقع مركز البحوث الاقتصادية التابع للبرلمان الإيراني، السبت، أن يشهد اقتصاد البلاد تراجعًا سلبيًا بنسبة ما بین 5.5 إلى 4.4 بالمئة خلال العام الجاري 2019.

وتنبأ المركز أن تتمكن الحكومة الإيرانية من بيع 900 ألف برميل من النفط والغاز خلال العام الجاري، مشيرًا إلى “إن الحكومة لم تكن تنوي أن تعكس أرقام السيناريوهات السلبية حول حجم صادرات النفط، أو أسعار النفط في سقف الموارد، ونفقات الموازنة”.

ووفقًا لتقرير”مركز البحوث الاقتصادية الإيرانية” عن ارتفاع التضخم في العام الجاري،”يبدو أن هذه الأرقام ستكون غير مسبوقة في الحكومة الثانية لحسن روحاني”.

وتابع:”رغم كل ذلك، لا يقبل المسؤولون الحكوميون في حكومة الرئيس روحاني الحديث عن النمو الاقتصادي السلبي، أو التضخم، وأنهما مرتبطان بـ “قلة الخبرة، وفشل الحكومة”، فهم يعتبرون الماضي (أي حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد) أهم عامل في صنع مثل هذا الموقف السلبية للاقتصاد الإيراني، والأوضاع بشكل عام.

وتراجع نمو الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الأخيرة من فترة محمود أحمدي نجاد، ووصل العام 2012 إلى 5.8 في المائة. كما أشار مسؤولون في الفترة الأولى للرئيس حسن روحاني في صيف العام 2013، إلى الإحصاءات السلبية حول نمو الاقتصاد في حكومة أحمدي نجاد، ووصفوه بأنه إرث مدمر.