مسؤول عراقي: بغداد تعاني كثيرًا من العقوبات الأمريكية ضد إيران

قال مسؤول عراقي، اليوم السبت، إن بلاده تعاني من العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عقب انسحابها من الاتفاق النووي في الثامن من مايو/أيار الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء العمالية الإيرانية “إيلنا”، عن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عصام جهاد، قوله إن “العقوبات الأمريكية ضد إيران تؤثر بشكل أساسي على العراق”، مضيفًا: “أن اعتماد العراق على الغاز والكهرباء الإيرانيين يسبب المزيد من الضرر لبغداد من العقوبات الأمريكية”.

وأشار جهاد إلى أن تعليق واردات الغاز والكهرباء يلحق ضررًا بالاقتصاد العراقي، لأن هذه الواردات لن يكون لها بديل في المستقبل القريب.

والعراق هو أحد البلدان الثمانية التي تم إعفاؤها من العقوبات الأمريكية ضد إيران لمدة ستة أشهر، ويستورد الغاز من إيران لإمداد محطات إنتاج الكهرباء بالوقود.

وبدأت الحكومة العراقية البحث عن استيراد الكهرباء من دول عربية مجاورة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، بعدما أقدمت إيران في يوليو/تموز الماضي، على وقف تصدير الكهرباء للعراق في ذروة فصل الصيف، على خلفية مشاكل تتعلق بتحويل العراق للمبالغ المستحقة إلى طهران والتي بلغت أكثر من مليار دولار.