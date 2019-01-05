طهران تعلن مقتل “أبو بكر البغدادي” الإيراني

أعلن قائد قوات مقر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد ماراني، السبت، القضاء على الملقب بـ”أبو بكر البغدادي الإيراني”، الذي شبه خطورته بأنها لا تقل عن زعيم تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وقال العميد ماراني للصحفيين، اليوم، إنه “أعلن للمرة الأولى عن اشتباكات وقعت ما يمكن وصفه بقائد الإرهابيين في مناطق بجنوب شرق إيران (المحاذية للحدود الباكستانية) المدعو (جليل قنبر زهي) الذي يعد بمثابة أبو بكر البغدادي بالمنطقة”.

وأضاف أن “تلك المواجهات أسفرت عن مقتل الزعيم الإرهابي جليل قنبر زهي”، من دون أن يكشف عن تاريخ المواجهات ومكان وقوعها.

وجليل قنبر هو من قبيلة زهي المعروفة في محافظة سيستان وبلوشستان وهو من القومية البلوشية السنية.

وتابع: “حينما دخل هذا الإرهابي مع خليته تمكنت قواتنا من التصدي لهم والقضاء عليهم بكل ما أتوا به من إمكانيات وقوة”، مبينًا أن “جليل قنبر زهي كان قد جلب معه 2.7 طن من المتفجرات وكان يعتزم تنفيذ هجوم على أحد مخافرنا الحدودية بـ 3 سيارات كل منها مفخخة بنحو 800 كغم من المتفجرات”.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في 19 من يونيو/حزيران 2017، أنه تمكن من قتل زعيم جماعة سنية مسلحة معارضة معروفة بـ”أنصار الفرقان” خلال مواجهات عسكرية، في مدينة قصرقند بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وذكر موقع الحرس الثوري الإيراني أنه تم تصفية “جليل قنبر زهي” زعيم جماعة أنصار الفرقان الذي تولى قيادة الجماعة المسلحة منذ 25 عامًا”.

ولم يبين قائد قوات مقر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أنه يقصد زعيم جماعة أنصار الفرقان أو شخص آخر يحمل نفس الاسم.