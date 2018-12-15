الشاهد: السعودية تعهدت بمنح تونس مساعدة مالية بنحو 900 مليون دولار

أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد اليوم السبت، أن قيمة المساعدات المالية والاستثمارات التي منحتها المملكة العربية السعودية لتونس، بلغت حوالي 900 مليون دولار.

وقال يوسف الشاهد، في تصريح صحفي، عقب زيارته السعودية، إن” المساعدات المالية والاستثمارات توزعت بين 500 مليون دولار لتمويل الموازنة المالية، وحوالي 250 مليون دولار لتفعيل خط تمويل التجارة الخارجية، و150 مليون دولار في شكل استثمارات”.

وأكد الشاهد، أن خط تمويل التجارة الخارجية سيُمكن من تقليص العجز، لافتًا إلى أن وزير المالية التونسي رضا شلغوم سيؤدي زيارة إلى السعودية لإتمام القرارات المتخذة لفائدة تونس.

و أعلنت رئاسة الحكومة التونسية في وقت سابق، أنّ يوسف الشاهد، اتفق الخميس الماضي، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على مجموعة من الاتفاقيات، تبلغ قيمتها 350 مليون دينار (حوالي 120 مليون دولار).

وذكرت رئاسة الحكومة التونسية، على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الاتفاقيات المُبرمة، جاءت لتمويل مشاريع تنموية زراعية، والتزود بالماء الصالح للشراب في الأرياف التونسية.

وأضافت أنّ الاتفاقيات تشمل عددًا من المناطق بمحافظة بنزرت، شمال البلاد، إضافة إلى منح مالية لصيانة بعض المعالم الدينية.

وبدأ رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الخميس، زيارة إلى السعودية؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.