موازنة الكويت تحقق فائضًا بـ 7.5 مليار دولار

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن الموازنة العامة للكويت تحولت لتحقيق فائض بقيمة 2.28 مليار دينار (7.5 مليار دولار)، خلال النصف الأول من السنة المالية 2018/2019، المنتهي في أيلول/سبتمبر الماضي.

وكانت موازنة الكويت سجلت عجزًا بقيمة 1.94 مليار دينار (6.4 مليار دولار)، خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع نيسان/أبريل، وتنتهي في آذار/مارس من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.

وأفادت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الكويتية، أن الفائض المحقق بلغ 3.3 مليار دينار (10.9 مليار دولار) قبل خصم حصة احتياطي الأجيال القادمة (10 % من الإيرادات النفطية) البالغة 1.03 مليار دينار (3.4 مليار دولار).

وتأسس صندوق الأجيال القادمة عام 1976، بهدف الاستثمار في الأسهم العالمية والعقارات لمصلحة أجيال المستقبل.

ويتم تحويل 50 % من رصيد صندوق الاحتياطي العام، إضافة إلى إيداع ما لا يقل عن 10 % من جميع إيرادات الدولة السنوية في الصندوق، لإعادة استثمار العائد من الإيرادات.

وبينت الوزارة، أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 47 % على أساس سنوي خلال النصف الأول، إلى 10.33 مليار دينار (34 مليار دولار).

وبلغت الإيرادات النفطية نحو 9.7 مليار دينار (32 مليار دولار) خلال الفترة، محققة نحو 73 % من المستهدف بالعام الجاري.

وتستفيد الكويت من ارتفاع أسعار النفط العالمية بعد وصولها لأعلى مستوياتها خلال 4 سنوات، قرابة نحو 86 دولارًا للبرميل، فيما تقدر الكويت سعر النفط بموازنة العام الجاري عند 50 دولارًا.

وحسب البيانات، سجلت المصروفات العامة نحو 5.83 مليار دولار (19.2 مليار دولار) خلال الستة أشهر المنتهية في أيلول/سبتمبر الماضي، بتراجع سنوي 13.5 %.