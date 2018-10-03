إثيوبيا تعيّن مديرًا جديدًا لسد النهضة خلفًا للمدير “المنتحر”

عينت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، مديرًا جديدًا لمشروع سد النهضة، خلفًا للمدير الراحل “سمنجاو بقلي”، الذي انتحر في تموز/يوليو الماضي.

وقال بيان صادر عن هيئة الكهرباء والطاقة الإثيوبية، إنّها “عينت اعتبارًا من اليوم، المهندس (كيفلي هورو)، مديرًا لمشروع سد النهضة، خلفًا لـبقلي، كما تم تعيين المهندس (أفريم ولد كيدان)، الذي كان يشغل مديرًا مؤقتًا للسد، ليكون نائبًا لـ(هورو)”.

وكان مدير المشروع الراحل، بقلي (53 عامًا) قد عثر على جثته أواخر تموز/يوليو الماضي، في سيارته، وسط العاصمة أديس أبابا، بحسب التلفزيون الرسمي، فيما قالت الشرطة إنّه “مات مقتولًا برصاصة في الرأس، وأنها عثرت على مسدس كان موضوعًا على جهته اليمنى”.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن مدير الشرطة الفيدرالية الإثيوبية زينو جمال، أن بقلي، انتحر بمسدس خاص كان موضوعًا داخل سيارته.

وقال مدير الشرطة، خلال مؤتمر صحفي، إنّ “التحقيقات الجنائية حول مقتل مدير سد النهضة، أكدت انتحاره بإطلاق رصاصة على رأسه عبر مسدس خاص به، كان قد رخص له قبل 9 سنوات”.

وتولى بقلي، إدارة مشروع السد، منذ الإعلان عن بدء العمل فيه 2011، حتى لحظة وفاته في تموز/يوليو الماضي، حيث أنجزت إثيوبيا نحو 66% من مراحل بناء السد.