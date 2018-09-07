تحقيقات الشرطة الإثيوبية تصل إلى انتحار مدير “سد النهضة”

قال مدير الشرطة الفيدرالية الإثيوبية زينو جمال، اليوم الجمعة، إن مدير مشروع سد النهضة سمنجاو بقلي انتحر بمسدس خاص كان موضوعًا داخل سيارته.

وصرح جمال خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن “التحقيقات الجنائية حول مقتل مدير سد النهضة سمنجاو بقلي، أكدت انتحاره بإطلاق رصاصة على رأسه، عبر مسدس خاص به كان قد رخص له قبل 9 سنوات”.

وأواخر يوليو/تموز الماضي، عثر على جثة “بقلي” البالغ من العمر 53 عامًا في سيارته، وسط العاصمة أديس أبابا، بحسب التلفزيون الرسمي، فيما قالت الشرطة حينها، إنه مات مقتولًا برصاصة في الرأس، وإنها عثرت على مسدس كان موضوعًا على الجهة اليمنى من القتيل.