بقيمة مليار درهم.. توجهات لإصدار أول سندات إسلامية سيادية في المغرب

قال محافظ بنك المغرب المركزي عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء، إن بلاده ستصدر أول سندات إسلامية سيادية بقيمة مليار درهم في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي يونيو/ حزيران، تبنّى المغرب قرارًا يسمح للمؤسسات المالية بتحديد أنواع مختلفة من الصكوك السيادية بما يتوافق مع رأي مجلس علماء المسلمين في البلاد.

يذكر أن البنك المركزي توقّع تراجع النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إلى 3.5% خلال 2018، مقارنة مع 4.1% في 2017، وأرجع تقديراته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى تراجع نمو القطاع الزراعي الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد.