الرجاء المغربي يتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية على حساب كارا برازافيل الكونغولي (فيديو)

بلغ الرجاء البيضاوي المغربي قبل نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعدما كرر فوزه على ضيفه كارا برازافيل من الكونغولي 1-صفر في إياب دور الثمانية اليوم الأحد.

وتغلب الرجاء 2-1 على كارا في مباراة الذهاب في برازافيل الأسبوع الماضي ليتأهل إلى قبل النهائي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ولحق الرجاء بإنيمبا النيجيري الذي سحق ضيفه رايون سبورت الرواندي 5-1 في إياب دور الثمانية في وقت سابق اليوم ليبلغ قبل النهائي أيضا بعد التعادل في رواندا سلبيًا في الذهاب الأسبوع الماضي.

وأحرز محسن ياجور هدف الفوز للرجاء بضربة رأس بعد أربع دقائق من البداية.