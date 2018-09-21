تراجع الدولار يرفع أسعار الذهب

قفزت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار، في ظل انحسار المخاوف من حرب تجارية صينية أمريكية شاملة.

وارتفع الذهب 0.3 % في المعاملات الفورية إلى 1210.68 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر أيلول عند 1211.02 دولار للأوقية، فيما ارتفع المعدن 1.3 % منذ بداية الأسبوع.

كما زادت عقود الذهب الآجلة 0.3 % مسجلة 1215 دولارًا للأوقية، في حين تحددت الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين والولايات المتحدة، كل منهما على سلع الآخر، عند مستويات أقل مما كان متوقعًا من قبل، وهو ما عزز الآمال في انحسار العداءات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وارتفع كذلك، 0.6 % ليصل إلى 14.35 دولار للأوقية بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 14.41 دولار للأوقية، فيما لامس البلاديوم أعلى مستوى منذ 19 أبريل نيسان عند 1054.97 دولار للأوقية، وسجل في أحدث قراءة انخفاضًا بنسبة 0.3 % إلى 1053.22 دولار للأوقية.

كما بلغ البلاتين أعلى مستوى منذ التاسع من أغسطس آب عند 837.80 دولار للأوقية.