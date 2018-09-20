ارتفاع أسعار الذهب وتراجع الدولار بفعل انحسار المخاوف التجارية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع تراجع الدولار في ظل انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن المستثمرين ما زالوا يتوخون الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 %إلى 1204.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:28 بتوقيت غرينتش، بعد صعوده 0.5 % في الجلسة السابقة.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1209.30 دولار للأوقية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، فرضت واشنطن رسومًا نسبتها 10% على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، بينما ردت الصين بفرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة نحو 60 مليار دولار بنسب مخفضة عن المقترحة في السابق.

وأقبل المستثمرون على شراء الدولار اعتقادًا منهم بأن الولايات المتحدة أقل تضررًا من النزاع. لكن الضعف الذي اعترى العملة الأمريكية يشير إلى أن المخاوف من التوترات التجارية انحسرت مع اعتبار أن مستويات الرسوم أقل مما كان يخشاه البعض.

ودار مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة، قرب أدنى مستوياته في سبعة أسابيع.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسة في اجتماعه الأسبوع المقبل، ويوضح مسار الزيادات في المستقبل.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 14.28 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوى لها في أسبوعين عند 14.35 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاديوم 0.4 %إلى 1039.10 دولار للأوقية، ليحوم قرب أعلى مستوياته في خمسة أشهر البالغ 1041.70 دولار الذي سجله أمس الأربعاء.

وصعد البلاتين 0.3 % إلى 823.20 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الـ13 من آب/أغسطس عند 826.40 دولار في الجلسة السابقة.