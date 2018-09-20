تونس.. “اتحاد الشغل” يعلن عن إضراب عام

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الخميس، أنه قرر الدخول في إضراب عام، الشهر المقبل في القطاع العام، احتجاجًا على ما قال إنها “خطط حكومية لبيع شركات عمومية”، وذلك في أحدث توتر مع الحكومة التي تعاني ضغوطًا قوية.

وتونس في قلب أزمة اقتصادية منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي. وتواجه الحكومة ضغوطًا قوية من المقرضين لخفض الإنفاق وتجميد الأجور بهدف تقليص عجز الميزانية.

وأقر الاتحاد، الذي له تأثير قوي في تونس، بالفعل إضرابًا عامًا في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في “الوظيفة العامة بسبب تعثر مفاوضات الزيادة في رواتب الموظفين وعجز الحكومة عن معالجة تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين وارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة”.

ويأتي إعلان الإضراب العام بينما يواجه رئيس الوزراء يوسف الشاهد ضغوطًا من حزبه للتنحي بدعوى الفشل في انعاش اقتصاد البلاد العليل.

ويساند الاتحاد هذا المطلب، بينما يرفضه حزب النهضة الإسلامي بشدة.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، الخميس، للصحفيين: “في ظل تدهور المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار واستهداف القطاع العام بالبيع الكلي أو الجزئي.. فإن اتحاد الشغل قرر الدخول في إضراب في القطاع في 24 أكتوبر”.

وفي آذار/ مارس الماضي، قال الشاهد إن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تمضي قدمًا وبسرعة حتى لو كلفه ذلك منصبه، خصوصًا فيما يتعلق بالمؤسسات العامة التي قال إن بيع بعضها سيكون حلًا لعجز الموازنة.

ويقول مسؤولون إن خسائر الشركات العامة ناهزت 3 مليارات دولار.