تونس تحبط مخططًا لاغتيال الأمين العام لاتحاد الشغل

تداولت وسائل إعلام تونسية، مساء الاثنين، معلومات تفيد بأن السلطات التونسية، تمكنت مؤخرا من إحباط مخطط لاغتيال الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، إثر تلقيها “تقارير استخباراتية متطابقة من دولة عربية شقيقة وأخرى أوروبية تفيد بإمكانية تعرض هذا الأخير للاغتيال”.

ونسبت المعلومات المنشورة بوسائل الإعلام إلى مصادر رفيعة المستوى، رفضت الكشف عن هويتها، القول بأن “الأجهزة الأمنية التونسية قد تعاملت بجدية مع هذه المعلومة الخطيرة، دون تقديم تفاصيل أخرى نظرا لحساسية الموضوع وخطورته على حياة المستهدف والأمن الوطني عموما”.

وأكد الملحق الإعلامي، للاتحاد العام التونسي للشغل، غسان القصيبي، عبر صفحته على موقع “فيسبوك” صحة هذه المعلومات، قائلا: “إن الاتحاد يمتلك منذ مدة معلومات بخصوص محاولة اغتيال الأمين العام، نور الدين الطبوبي”.

وأضاف القصيبي، أن “قيادات الاتحاد كانت تعلم أن الكلام المباشر للأمين العام وعدم تحفظه وقوله الحقيقة عارية، لن يعجب عديد الأطراف التي لا تريد الخير لتونس، وتريد أن تسير الأمور كما يريدون وكما يخططون”.

كما نشر الاتحاد عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “نطمئن أبناء الاتحاد أنّ دماؤنا ليست أغلى من دماء قافلة الشهداء”.

ويتمتع الطبوبي بحماية أمنية مشددة منذ فترة، كما تعرض في الفترة الأخيرة إلى انتقادات حادة طالت شخصه وعائلته وقيادات أخرى من الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو ما زاد من مخاوف تعرضه للتصفية.

يشار إلى أن الطبوبي، الأمين العام لأكبر منظمة نقابية في تونس، قد التقى يوم الاثنين، رئيس الحكومة يوسف الشاهد لبحث عدد من الملفات، من بينها مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019 وملف المفاوضات الاجتماعية، إضافة إلى الوضع السياسي العام في البلاد.

يذكر أن الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، قد تلقى بدوره تهديدات بالاغتيال عبر اعتداء إرهابي، ووفرت وزارة الداخلية له ولعائلته حماية أمنية.