وزير المالية المصري: إقرار الشريحة الخامسة لقرض “صندوق النقد” نهاية العام الجاري

كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه سيتم إقرار الشريحة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي والبالغة ملياري دولار في نهاية العام الجاري.

وقال معيط، خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إنه سيتم إجراء المراجعة الفنية الرابعة مع خبراء صندوق النقد الدولي على جميع المستهدفات والالتزامات، تمهيدًا لإقرار الشريحة الخامسة.

وارتفعت قيمة ما حصلت عليه مصر من قرض صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، عقب استلامها الشريحة الرابعة في يوليو/تموز الماضي، من إجمالي قرض مصر البالغ 12 مليار دولار.

واستعرض الوزير أمام السيسي، ورئيس الوزراء، آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك المستهدفات والالتزامات المطلوب تحقيقها.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي للموازنة العامة للدولة ومستهدفاتها، خلال العام المالي 2018 / 2019، وآخر مستجدات خطة وزارة المالية لإعادة هيكلة وتطوير مصلحة الضرائب، ومختلف المصالح التابعة للوزارة، فضلًا عن إجراءات تسوية المتأخرات والطعون والمنازعات الضريبية.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي، كان قد أصدر تقريرًا في يوليو/تموز 2018، عن نتائج برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، أكد فيه إصرار الجهات الحكومية المصرية على رفع تصنيفها وترتيبها بين اقتصاديات الدول، متوقعًا انتعاشة في السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، وأن تنخفض نسبة الدين العام بشكل ملحوظ بحلول عام 2023.

وكانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٦، على الحصول على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار على ٣ سنوات، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي.