ترامب: أمريكا ليست جاهزة لإبرام اتفاق تجارة مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ليست جاهزة بعد للوصول إلى اتفاقية بشأن النزاعات التجارية مع الصين.

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، الأربعاء: “نحن أبلينا بلاء حسنًا في المفاوضات مع الصين لكننا لسنا مستعدين لإبرام الاتفاق الذي يتطلعون إلى عقده”، لكنه أشار إلى أن المحادثات ستستمر.

وأوضح قائلًا: “سنواصل الحديث مع الصين. لدي احترام كبير للرئيس الصيني شي جين بينغ”.

وفرض أكبر اقتصادين في العالم رسومًا جمركية على سلع بقيمة 50 مليار دولار من الطرف الآخر في حرب تجارية متبادلة، ويدرس ترامب فرض رسوم على واردات صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار.

وتطالب واشنطن بكين بتحسين فتح أسواقها وحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية ووقف الدعم الصناعي وتخفيض فائض تجاري مع الولايات المتحدة يبلغ 375 مليار دولار.

وتتهم الصين إدارة ترامب باستخدام أساليب متشددة وتدعو إلى مزيد من المحادثات.