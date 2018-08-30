البنك المركزي: نمو تحويلات المصريين في الخارج 21%

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن تحويلات المصريين في الخارج زادت 21.1 % إلى 26.5 مليار دولار في السنة المالية 2017- 2018.

وزادت تحويلات المقيمين في الخارج منذ حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، في إطار إصلاحات اقتصادية مرتبطة بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأضاف البنك المركزي، في بيان صحفي، أن تحويلات العاملين في الخارج ارتفعت 16.1 % في الربع الأخير من السنة المالية 2017-2018 والتي انتهت في 30 يونيو/ حزيران الماضي، إلى سبعة مليارات دولار، مقابل ستة مليارات في الربع الأخير من 2016-2017.

وتعول الحكومة المصرية على تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد بعد تنشيط السياحة من جديد، وكذلك على تحويلات المغتربين التي تغذي الاحتياطي الأجنبي لديها.