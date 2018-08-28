معارض تركي: الدولة قد تواجه أزمة في دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين

نقلت صحيفة “جمهوريت” التركية، اليوم الثلاثاء، عن البرلماني، كاني باكو، عضو حزب الشعب الجمهوري بمدينة أزمير غرب الأناضول، قوله إنه قد يأتي وقت لن تتمكن فيه خزانة الدولة من دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين؛ والسبب هو الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تواجه تركيا.

يأتي ذلك بالتزامن مع نفي البنك المركزي ما تردد عن قيامه بطبع أوراق بنكنوت لتوفير سيولة للحكومة.

وعلى صعيد تردي الأحوال المعيشية، أوضح اتحاد نقابات موظفي القطاع العام في تركيا أن خط الجوع لأسرة مكونة من 4 أفراد وصل إلى 1812 ليرة تركية، والذي يلبي الاحتياجات الأساسية فقط للأسرة من غذاء. أما خط الفقر الأكثر اتساعًا والذي يشمل مصروفات الملابس والسكن والمواصلات والتعليم والصحة، فقد وصل إلى 5904 ليرة تركية شهريًا، في ظل بلوغ التضخم مستوى قياسيًا، في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا 1603 ليرات.

يشار إلى أنه في شهر سبتمبر من العام الماضي كان خط الجوع لأسرة مكونة من 4 أشخاص في تركيا هو 1709 ليرات، بينما خط الفقر 4815 ليرة.

ولفت التقرير، الذي نشرته وسائل إعلام معارضة، إلى أن مصروفات أسرة مكونة من 4 أفراد مقيمة في أنقرة ارتفعت بنحو 4.26% مقارنة بشهر يوليو المنصرم، بينما ارتفعت الأسعار في فترة الأشهر الثمانية الأخيرة بنحو 12.71% .

وسجلت تقارير ارتفاع معدلات زيادة أسعار المواد الغذائية 20.45%، بينما وصل متوسط الزيادة السنوية 12.05% ، فسعر لتر اللبن ارتفع 13.67%، والزبادي 21.04%، والجبن 17.54%. كما سجلت أسعار اللحوم والدجاج والبقوليات زيادة لافتة، أما الزبد فسجل زيادة قدرها 31.14%، وزيت عباد الشمس ارتفع بنحو 11.77 %