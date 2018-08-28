تركيا.. أمر حكومي يلزم المؤسسات الرسمية بتعليق صورة أردوغان على مداخلها

أصدرت وزارة الداخلية في تركيا تعميمًا أمرت فيه بتعليق صورة الرئيس رجب طيب أردوغان على مداخل مؤسسات رسمية.

ووفقًا لمصادر إعلامية محلية، صدر التعميم بتاريخ الـ31 من تموز/ يوليو الماضي، من المديرية العامة للمدن التابعة لوزارة الداخلية ممهورًا بتوقيع الوزير سليمان صويلو، ويحتوي أمرًا بتعليق صورة الرئيس أردوغان على مداخل مقرات الولاة (المحافظين والذين يتم تعيينهم من قبل الحكومة)، ومديريات الأمن، ومراكز الشرطة.

وأرسلت التعليمات الجديدة أيضًا إلى كل من الوحدات المركزية التابعة للوزارة، والقيادة العامة للدرك، والمديرية العامة للأمن، وقيادة أمن السواحل، والمديرية العامة لإدارة الهجرة، ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ.

وحسب الأوامر يجب على المسؤولين في المؤسسات المذكورة تعليق صور ملونة للرئيس بأبعاد 50×70 سم على مداخل المباني.

وكان الرئيس السابق للبرلمان إسماعيل كهرمان، سبق وأشار إلى “ضرورة التزام جميع المؤسسات الرسمية بتعليق صور أردوغان بصفته رئيس الدولة التركية”.