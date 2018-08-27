3.25 مليار دولار تكلفة إنشاء ميناء مبارك الكبير في الكويت

بلغ إجمالي تكلفة مشروع ميناء مبارك الكبير في الكويت، وهو من أكبر الموانئ في المنطقة، حوالي 990 مليون دينار، ما يعادل 3.25 مليار دولار، ويتوقع تدشينه عام 2019.

وأفادت صحيفة “النهار” الكويتية، يوم الاثنين، بأن نسبة الإنجاز في المشروع الذي أطلق منذ عدة سنوات، بلغت نحو 52%، وأن الميناء سيسهم في تحويل الكويت إلى مركز تجاري عالمي ويولد نحو 750 وظيفة للكويتيين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن “المشروع سيؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات بالكويت وتطوير الخدمات التي تقدمها الموانئ البحرية ورفع قدرتها الاستيعابية وزيادة الموارد الاقتصادية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وإنعاش حجم التجارة الإقليمية ورفع مؤشرات الأداء لدولة الكويت”.

ويتم إنشاء الميناء وهو ضمن الخطة التنموية الثالثة للكويت في جزيرة “بوبيان” المطلة على الخليج وأكبر جزيرة في تلك الدولة الخليجية، وتبلغ طاقة الأرصفة 1.8 مليون حاوية، فيما سيتم أيضًا بناء جسر يربط الجزيرة مع الكويت بطول 30 كلم إضافة إلى خط سكة حديد داخل الميناء وسور أرصفة بطول 1300 كلم ومارينا بحري ومنشآت أخرى.

وكان من المقرر الانتهاء من المشروع عام 2016، لكنه تأخر نتيجة الخلاف مع بغداد بدعوى أن الميناء سيؤثر بشكل كبير على حركة الملاحة والتجارة في ميناء أم قصر جنوب العراق.