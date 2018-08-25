في إطار توطين الوظائف.. الكويت تلغي عقود أكثر من 3 آلاف وافد

أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية في الكويت أحمد الجسار، اليوم السبت، إلغاء 3140 وظيفة لغير الكويتيين في الجهات الحكومية، في السنة الأولى لتطبيق سياسة “التوطين” التي بدأتها الكويت للاستغناء عن الوافدين وإحلال المواطنين مكانهم منذ عام.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن ” ديوان الخدمة المدنية قام بتطبيق ذلك بالتعاون مع وزارة المالية إذ تم إلغاء 3140 وظيفة لغير الكويتيين من ميزانيات الجهات الحكومية كافة، تشمل وزارات وإدارات وجهات ذات ميزانية ملحقة وجهات ذات ميزانية مستقلة”.

وأضاف الجسار أن “هذا الإلغاء جاء في ضوء السياسة التي تنتهجها الدولة نحو توطين الوظائف الحكومية، بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017”.

وكان ديوان الخدمة المدنية في الكويت قد أصدر في شهر أيلول/سبتمبر 2017 قرارًا يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال الـ5 سنوات القادمة.

ويعيش في الكويت نحو 4 ملايين نسمة بينهم 2.8 مليون وافد أجنبي مقابل 1.2 مليون كويتي، وتريد الحكومة تعديل التركيبة السكانية لتصبح عكس ما هي عليه حاليًا.