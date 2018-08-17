أمريكا تشكّل “مجموعة عمل” لتعزيز الضغوط على إيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، عن تشكيل فريق جديد على “مستوى رفيع” لتركيز الجهود الأمريكية والدولية في سبيل تعزيز الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على إيران.

وسيقود فريق “مجموعة العمل بشأن إيران” إستراتيجية “الضغوط القصوى” التي تتبعها واشنطن لتغيير سلوك طهران، ويشمل ذلك فرض عقوبات محتملة على دول أخرى تقوم بمبادلات تجارية مع إيران.

وسيرأس المجموعة بريان هوك الذي سيكون الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية حول إيران.

ويشغل هوك حاليًا منصب مدير دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية، وكان مسؤولًا عن الجهود التي أخفقت لحشد دعم حلفاء الولايات المتحدة لقرار الرئيس دونالد ترامب في أيار/ مايو الانسحاب من الاتفاق النووي.

ووضعت الولايات المتحدة قائمة طويلة بنشاطات تطلب من طهران تغييرها، ومنها وقف دعم الحكومة السورية وحزب الله اللبناني وإغلاق برنامجها النووي وتحرير الأمريكيين المحتجزين لديها.

وقال هوك خلال الإعلان عن مجموعة العمل: “هذا الفريق ملتزم بجهد دولي قوي لتغيير سلوك النظام الإيراني”.

وأضاف: “هدفنا خفض الكمية التي تستوردها كل دولة من النفط الايراني إلى الصفر بحلول 4 تشرين الثاني/ نوفمبر”.

وأكد: “نحن مستعدون لفرض عقوبات ثانوية على حكومات أخرى تستمر بهذا النوع من التجارة مع ايران”.