الخارجية الأمريكية تعين مبعوثًا خاصًا بشأن إيران

عين مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الخميس، بريان هوك، وهو أحد كبار مستشاريه، مبعوثًا خاصًا بشأن إيران.

وسيقود هوك مجموعة العمل الخاصة بإيران والتي تم الإعلان عن تشكيلها أيضًا اليوم الخميس لتنسق الإجراءات التي تتخذها وزارة الخارجية الأمريكية ضد طهران.

وأعلنت واشنطن هذا العام انسحابها من الاتفاق النووي وأعادت فرض عقوبات على طهران ووصفتها بأنها قوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وقالت الولايات المتحدة إنها لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران إلا إذا وافقت على إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أكثر صرامة.