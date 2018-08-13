مستشار للبيت الأبيض: العوامل الأساسية للاقتصاد التركي لا تعمل على النحو الصحيح

قال “كيفن هاسيت” المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض اليوم الإثنين، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب التركي، ليس سوى “جزء ضئيل ضئيل” من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، ما يؤشر على أن تراجع العملة نحو 40% يدل على أن العديد من العوامل الأساسية للاقتصاد التركي لا تعمل على النحو الصحيح.

وأبلغ هاسيت، تلفزيون “ام.اس.ان.بي.سي” بأن وزير الخزانة ستيفن منوتشين يراقب الوضع المالي في تركياعن كثب، وفق ما ذكرته وكالة “رويترز” للأنباء.

وتعرضت الليرة لأزمة كبيرة، إذ فقدت أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، خاصة في ظل إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خفض أسعار الفائدة، إضافة إلى تردي العلاقة مع الولايات المتحدة.