واشنطن تطبق الرسوم الجديدة على الصلب التركي في الـ13 من أغسطس

أعلنت الإدارة الأمريكية أن تطبيق الرسوم الجديدة المفروضة على واردات الولايات المتحدة من الصلب التركي سيبدأ اعتبارًا من الـ13 من أغسطس/ آب.

وجاء في بيان، نشره البيت الأبيض بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “قررت أنه من الضروري والمناسب تطبيق رسوم جمركية بنسبة 50% على الفولاذ المستورد من تركيا بدايةً من الـ13 من آب/أغسطس، من أجل تقليل واردات الفولاذ وزيادة استخدام القدرات المحلية”، وفق الأناضول.

وذكر بيان آخر صادر عن وزارة التجارة الأمريكية بتوقيع الوزير ويلبور روس أن “الرئيس ترامب رفع نسبة الرسوم الجمركية على الفولاذ المستورد من تركيا من 25 إلى 50%”.

وأمس الجمعة، قال ترامب في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” إن “الليرة التركية تتراجع بسرعة أمام الدولار الأمريكي”، معلنًا عن أنه “صادق على مضاعفة الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم القادم من تركيا”.

وأفاد ترامب أن “الرسوم ستكون بعد الآن بمعدل 20% في الألمنيوم، و50% في الصلب”.