تركيا تتوعد بالرد على قرارات ترامب بحق أنقرة

قالت تركيا يوم الجمعة ” إن زيادة التعرفة الجمركية بمرتين على الصلب والألمنيوم التركيين التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستضر بالعلاقات، متوعدة بالرد ضد إجراء اعتبرت “أنه يتعارض مع أحكام منظمة التجارة العالمية”.

وأضافت وزارة الخارجية التركية في بيان لها “أنه يجب أن تعلم الولايات المتحدة بأن النتيجة الوحيدة التي ستجلبها مثل هذه العقوبات والضغوط هي إلحاق الضرر بعلاقة البلدين كحليفين” ، مشددة على “أن كل الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد أنقرة ، سيتم إعطاء الرد الضروري عليها”.

وأكدت أنقرة أن هذه الخطوات تجاهلت أحكام منظمة التجارة العالمية ، محذرة من أثر تداعيات تعليقات ترامب عبر” تويتر” على البلدين معتبرة أن تلك التعليقات “يستحيل ان تنسجم مع الطابع الجدي لرجل دولة”.

وكانت الليرة التركية سجلت يوم الجمعة تراجعاً حاداً تغذيه الأزمة بين أنقرة وواشنطن وإن كان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أكد أن بلاده ستخرج منتصرة من هذه الحرب الاقتصادية ، داعيا الاتراك إلى تحويل ما يملكونه من عملات أجنبية لدعم الليرة.