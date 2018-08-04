العراق يسمح باستيراد بعض الخضروات بسبب عجز المنتج المحلي

سمحت وزارة الزراعة العراقية، اليوم السبت، باستيراد بعض محاصيل الخضار بسبب عجز المنتج المحلي.

وقال وكيل الوزارة مهدي ضمد القيسي، إنه “تم فتح باب استيراد محاصيل الطماطم والبطاطا والبطيخ (الأصفر/الشمام) والرقي (البطيخ الأحمر)، للعمل على توافرها بأسعار دون ارتفاع”.

وتابع، “من خلال فرق الرصد التابعة للوزارة، ومديريات الزراعة في المحافظات (ما عدا إقليم الشمال)، تبين أن هناك عدم كفاية في المنتج المحلي من تلك المحاصيل”.

وأشار القيسي، إلى أن الوزارة منعت طيلة الفترة الماضية استيراد محاصيل الخضروات من خارج البلاد؛ بسبب كفاية المنتج المحلي، وفي مسعى لدعم المزارعين وحماية السوق المحلية.

وقررت وزارة الزراعة العراقية، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، منع استيراد المحاصيل المذكورة لكفاية المنتج المحلي.

ويحظر العراق استيراد بعض المحاصيل الزراعية خلال موسم الصيف، لحماية المنتجات المحلية وتصريفها في الأسواق، على اعتبار أن البضاعة المحلية لا تقوى في الغالب على منافسة مثيلاتها المستوردة.

ويُعاني العراق منذُ سنوات من انخفاض متواصل في الإيرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات، وتفاقمت مع تدني كميات الأمطار الساقطة في البلاد، على مدى السنوات الماضية.