السعودية تعلن دعم البنك المركزي اليمني لزيادة الواردات إلى البلاد

أعلنت السعودية، مساء الأربعاء، عن دعم للبنك المركزي اليمني؛ لتغطية الاعتمادات المالية لاستيراد المواد الغذائية الأساسية، من دون تحديد قيمته.

وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، في تغريدات على صفحته بموقع “تويتر”، “بدأت المملكة في تغطية الاعتمادات المالية لاستيراد التجار اليمنيين للمواد الغذائية الأساسية (قمح، أرز، سكر،حليب، زيوت الطعام) من الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني؛ استمرارًا لمساعدة المملكة للأشقاء في اليمن؛ لتجاوز الأزمة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية التابعة لإيران”.

بدأت المملكة في تغطية الاعتمادات المالية لاستيرادالتجار اليمنين للمواد الغذائية الأساسية(قمح، أرز، سكر،حليب، زيوت الطعام) من الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني ؛استمراراُ لمساعدة المملكة للأشقاء في اليمن في تجاوز الأزمة الإنسانية التي صنعتها الميليشات الحوثية التابعة لإيران — محمد ال جابر (@mohdsalj) July 18, 2018

وكانت السعودية قدمت وديعة قدرها ملياري دولار أمريكي، مطلع العام الجاري، لدى الحسابات الخارجية للبنك المركزي اليمني، في إطار مساعيها لـ”مساعدة الشعب اليمني والحد من تدهور الاقتصاد الوطني والعملة المحلية” .

وأضاف آل جابر في تغريدة أخرى: “تدعم المملكة البنك المركزي اليمني؛ لتغطية الاعتمادات المالية لاستيراد التجار اليمنيين للمواد الغذائية الأساسية بهدف زيادة حجم الواردات من هذه المواد وزيادة حجم عرضها في السوق؛ لخفض أسعارها على الشقيق اليمني في أي مكان من اليمن دون تمييز؛ لتخطي الأزمة الإنسانية التي صنعها الحوثي”.

تدعم المملكة البنك المركزي اليمني؛ لتغطية الاعتمادات المالية لاستيراد التجار اليمنين للمواد الغذائية الأساسية بهدف زيادة حجم الواردات من هذه الموادوزيادة حجم عرضها في السوق لخفض أسعارها على الشقيق اليمني في أي مكان من اليمن دون تمييز؛ لتخطي الأزمة الإنسانية التي صنعها الحوثي. — محمد ال جابر (@mohdsalj) July 18, 2018

وأوضح أن “تغطية المملكة للاعتمادات المالية لاستيراد المواد الغذائية الأساسية من الوديعة السعودية لدى البنك المركزي اليمني، تأتي ضمن استراتيجية المملكة والتحالف لزيادة حجم الواردات لليمن، وزيادة المنافذ وتطوير الموانئ وإصلاح الطرق ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن”.

تغطية المملكة للاعتمادات المالية لاستيراد المواد الغذائية الاساسية من الوديعة السعودية لدى البنك المركزي اليمني، تأتي ضمن استراتجية المملكة والتحالف لزيادة حجم الواردات لليمن وزيادة المنافذ وتطوير الموانئ وإصلاح الطرق ضمن خطة العمليات الانسانية الشاملة في اليمن#YCHOprations — محمد ال جابر (@mohdsalj) July 18, 2018

وكان محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام أعلن سابقًا عزم المركزي على دعم خمس سلع استهلاكية ضرورية، وفتح باب الاعتمادات المستندية في بنوك البلاد للبدء في إجراءات استيراد تلك السلع من الخارج وفق شروط وضعها سابقًا.

وانخفضت القوة الشرائية للعملة المحلية باليمن، خلال الأيام السابقة، إلى أدنى مستوى لها، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني إلى 502 ريال في تداولات، يوم الأربعاء، وهو أعلى سعر صرف تسبب في ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات الضرورية .