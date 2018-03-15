السعودية تودع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني

وقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومحافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام، في الرياض، اتفاقية تسليم وديعة للبنك المركزي اليمني، قدرها ملياري دولار.

وقال وزير المالية السعودي، إن هذه الاتفاقية تجعل مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني 3 مليارات دولار أمريكي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضاف أن “هذا الدعم يعزز الوضعين المالي والاقتصادي في اليمن، لاسيما سعر صرف الريال اليمني، ما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين”.

وكان العاهل السعودي وجه في 17 كانون الثاني/ يناير الماضي، بإيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني، غداة مناشدة أطلقها رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، لإنقاذ عملة بلاده.

وتأتي الوديعة في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في اليمن، والحفاظ على سعر العملة المحلية (الريال) التي تسجل مستويات متدنية قياسية.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني نحو 500 ريال، فيما وصل صرف الريال السعودي إلى 130 ريالا يمنيا .

وكانت الحكومة اليمنية طبعت مؤخراً 30 مليار ريال ، وهي الدفعة الأخيرة التي وصلت العاصمة المؤقتة عدن من إجمالي مبلغ تريليون ريال يمني طبعتها الحكومة في إحدى الشركات الروسية دون غطاء نقدي من العملة الصعبة لمواجهة أزمة شح العملة المحلية في المحافظات المحررة .